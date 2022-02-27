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У Харківській області жінка кинула в російський БТР коктейль Молотова і спалила його

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У Харківській області жінка кинула в російський БТР коктейль Молотова і спалила його

Техніка блискавично згоріла.

У Харківській області жінка спалила російський БТР. У нього вона кинула коктейль Молотова, після чого техніка блискавично спалахнула.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

"На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!", - ідеться в повідомленні.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика. 18+

‍♀️На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!

Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Субота, 26 лютого 2022 р.

Раніше інструкцію з виготовлення коктейлю "Спротив" (коктейля Молотова) оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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