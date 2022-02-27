У Харківській області жінка кинула в російський БТР коктейль Молотова і спалила його

У Харківській області жінка кинула в російський БТР коктейль Молотова і спалила його

Техніка блискавично згоріла.

У Харківській області жінка спалила російський БТР. У нього вона кинула коктейль Молотова, після чого техніка блискавично спалахнула.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

"На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова!", - ідеться в повідомленні.

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‍♀️На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова! Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Субота, 26 лютого 2022 р.

Раніше інструкцію з виготовлення коктейлю "Спротив" (коктейля Молотова) оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов.