У Харківській області жінку на смерть збив потяг: рух паралізований

У Харківській області жінку на смерть збив потяг: рух паралізований

В обставинах події розбираються правоохоронці.

На Харківщині під потяг потрапила жінка. Внаслідок чого потерпіла померла на місці. Рух вагонів заблоковано.

Про це пише видання "Depo.Харків".

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Як стало відомо, подія сталася поряд із селищем Огульців Валківського району області. Там жінка, особистість якої наразі невідома, потрапила під потяг. Причини того, що сталося, зараз встановлюють слідчі.

Внаслідок події паралізованим виявився рух потягів — вони стоять уже близько трьох годин. Очікується приїзд на місце слідчо-оперативної групи.

ОНОВЛЕНО. Попередньо, жінка потрапила під два потяги. Після першого удару її відкинуло на суміжні колії. У цей момент назустріч їхав ще один потяг, який також скоїв наїзд на потерпілу.

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