У Харківській області зіткнулися вантажівки: один водій загинув

Інший водій опинився у лікарні.

Біля села Первомайське у Харківській області лобом у лоб зіткнулися дві вантажівки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 червня.

За попередньою версією, водій "Газелі" під час обгону виїхав на зустрічну смугу і врізався у бензовоз. Той від удару вилетів у кювет, а фургон посеред дороги завалився на бік. Утім, цистерна КАМАЗу не пошкодилась, а от його бак все-таки пробило ударом. Рятувальникам довелося змивати з траси паливо, яке розлилося довкола.

Мешики шпиталізували до лікарні 58-річного водія бензовозу. У нього діагностували численні травми. Натомість 41-річний кермувальник "Газелі" загинув миттєво. Щоб дістати його тіло з машини, надзвичайники розрізали понівечений метал.

Новини України: у Харківській області зіткнулися дві вантажівки

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася на Київщині. На Варшавській трасі за Бородянкою зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик Volkswagen. від удару легковик перетворився на купу металу. Водій легковика загинув.

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