У харківському дельфінарії радіють поповненню: стать дитинча тримають у таємниці

Новонароджений разом з матусею Кікі вже плаває у загальному басейні.

У харківському дельфінаріумі на світ з'явилося дитинча дельфіна.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Новонароджений разом з матусею Кікі вже плаває у загальному басейні. Має гарний апетит, але поки що харчується лише молоком. Першу рибу скуштує за кілька місяців.

Стать дельфіняти ветеринари вже знають. Утім, цю інформацію тримають у таємниці. Адже дельфінарій планує оголосити конкурс: хто вгадає стать дитинчати та запропонує найкраще ім'я - отримає приз.

Новини України: у харківському дельфінаріумі на світ з'явилося дитинча

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