У харківському дельфінарії радіють поповненню: стать дитинча тримають у таємниці

Новонароджений разом з матусею Кікі вже плаває у загальному басейні.
У харківському дельфінаріумі на світ з'явилося дитинча дельфіна.
Про це йдеться в ТСН.Ранок.
Новонароджений разом з матусею Кікі вже плаває у загальному басейні. Має гарний апетит, але поки що харчується лише молоком. Першу рибу скуштує за кілька місяців.
Стать дельфіняти ветеринари вже знають. Утім, цю інформацію тримають у таємниці. Адже дельфінарій планує оголосити конкурс: хто вгадає стать дитинчати та запропонує найкраще ім'я - отримає приз.