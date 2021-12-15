У Харківському метро розгорнули неймовірну рятувальну операцію заради кошеняти (відео)

Жодних пошкоджень кошеня не дістало.

У Харкові кошеня стрибнуло на рейки на станції метро "Армійська". Зловити його не могли близько 15 години — поки не зробили пастку.

Про це пише видання NewsRoom.

Як стало відомо, врятувати кошеня намагалися волонтери. Вони просили працівників метрополітену зняти напругу з рейок та допомогти знайти кошеня. Проте працівники “підземки” сказали, що зробити це зможуть лише після опівночі

“Волонтерам довелося написати до поліції заяву про жорстоке поводження з тваринами. Тоді один із поліцейських у метрополітені запропонував спробувати з'єднати сачок зі шваброю. Працівники підземки принесли швабру, у сачок насипали вологий корм. І принада спрацювала”, — пише NewsRoom.

Як виявилося, жодних пошкоджень кошеня — дівчинка на ім'я Тіна — не дістало. На вигляд їй близько 4,5 місяців. Зараз вона у волонтерів.

Нагадаємо, що водій вантажівки у Дніпрі під час маневрів протаранив теплотрасу, будинок і кіоск.

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