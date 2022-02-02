У Харківському СІЗО ув’язнений повісився на простирадлі

У Харківському СІЗО ув’язнений повісився на простирадлі

Наразі на місці працюють органи поліції та прокуратури.

У Харківському СІЗО ув’язнений скоїв самогубство повісившись на простирадлі. Медикам не вдалося його реанімувати.

Про загибель в'язня 2 лютого повідомили у Офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"За повідомленням керівництва СІЗО, о 6-тій годині 18 хвилин під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором ВРіО з камери надійшов виклик та було повідомлено, що ув’язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленого на внутрішніх гратах вікна. На сигнал "Тривога" прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 6-тій годині 35 хвилин була констатована біологічна смерть", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що померлий ув’язнений 2004 року народження прибув до установи у 2021 році, утримувався з трьома неповнолітніми. Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило.

Наразі на місці працюють органи поліції та прокуратури, у СІЗО триває службова перевірка.

Нагадаємо:

Минулого року у Харківському СІЗО сталося вбивство. Один ув'язнений убив іншого, а у службовому недбальстві звинуватили двох співробітників СІЗО.

Новини України: в Харківській області викрили шахраїв, які ошукували людей зі СІЗО

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