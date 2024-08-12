У Харківській області значно посилили комендантську годину: подробиці

Обмеження посилили у двох громадах.

У Харківській області - у Дергачівській та Липецькій громадах, від понеділка, 12 серпня, посилюють комендантську годину. Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської районної державної адміністрації (РВА).

Тепер комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме від 17:00 до 9:00

У Липецькій громаді обмеження торкнуться таких населених пунктів: Глибоке; Липці; Борисівка; Борщова; Веселе; Зелене; Красне; Лук'янці; Мороховець; Нескучне; Олійникове; Перемога; Пильна; Слобожанське; Стрілеча; Тернова; Мале Веселе.

У Дергачівській громаді комендантську годину посилили у населених пунктах: Козача Лопань; Алісівка; Бугаївка; Великі Проходи; Велика Яруга; Гоптівка; Гранів; Дементіївка; Дубівка; Кочубеївка; Кудіївка; Лобанівка; Малі Проходи; Нова Козача; Токарівка; Токарівка Друга; Цупівка; Шевченка; Шопине; Ветеринарне.

"У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів", - пише Харківська РВА.

Як повідомлялося, у Донецькій області запровадили нові правила комендантської години. Залежно від відстані до фронту, на територіях діятимуть два графіки комендантської години.

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