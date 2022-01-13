У Харкові 1-річна дівчинка проковтнула 11 магнітів: медики провели складну операцію (фото)

Дитину вдалось врятувати.
У Харкові 1-річна дівчинка проковтнула 11 магнітів. Дитину терміново госпіталізували.
Про це повідомили в Харківській обласній дитячій лікарні №1.
За даними медиків, дитину госпіталізували до лікарні з підозрою на харчове отруєння, проте після діагностики в її кишківнику виявили 11 магнітів, які між собою з’єдналися та утворили кільце.
"Магніти призвели до тяжкої хірургічної патології - непрохідності кишківника", - йдеться у повідомленні.
Медики, щоб врятувати дитину, провели складну операцію та видалили магніти. Наразі дівчинка одужує.
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