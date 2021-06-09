У Харкові загинула 13-річна дівчинка: дитину ударило струмом на мосту і вона впала вниз

Потерпіла померла на місці.

У Харкові підлітки бавилися на залізничному мосту. 13-річна дівчинка вилізла на конструкцію і її вдарило струмом, після чого дитина впала з мосту і загинула.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Трагічний випадок стався учора, 8 червня о 21:25. Загибла дівчина, яка перебувала в компанії ще 4 підлітків віком 13-14 років, залізла на конструкцію залізничного мосту висотою приблизно 8 метрів. Там вона руками доторкнулася до дроту лінії електропередач і отримала удар струмом. Після цього вона зірвалася з конструкції і впала. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

"Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Наразі слідчі дії тривають, з'ясовуються всі обставини трагедії", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що Хмельницькій області у вівторок, 11 травня, на роботі вбило струмом 34-річного водія вантажівки.

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