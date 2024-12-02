У Харкові 15-річний блогер заради забави підпалив потяг (фото)

У Харкові 15-річний хлопець, щоб розважитись, на залізничному вокзалі відкрив саморобним ключем двері одного з електропотягів та підпалив його.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, інцидент стався 15 вересня цього року, коли підозрюваний перебував на залізничному вокзалі в Харкові. Хлопець, намагаючись розважитись, з хуліганських мотивів за допомогою заздалегідь підготовленого ключа відкрив двері одного з електропотягів і проник всередину.

Використавши запальничку, підліток підпалив речі, що були у вагоні, що призвело до загоряння. Він зняв це на відео та надіслав його на один з Telegram-каналів, де воно було опубліковане.

Хлопець влаштував пожежу на вокзалі / Фото: Харківська обласна прокуратура

Хлопець влаштував пожежу на вокзалі / Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці швидко ідентифікували підлітка, який опублікував відео в Мережі. Внаслідок його дій було завдано матеріальної шкоди, що перевищує 700 тис. гривень. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Під процесуальним наглядом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова 15-річному хлопцю повідомлено про підозру у навмисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, на Рівненщині через пожежу загинули троє дітей, немовля вдалось врятувати.

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