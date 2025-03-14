У Харкові 16-річний хлопець отримав хімічний опік очей під час конфлікту з ТЦК

У Харкові 16-річний хлопець отримав хімічний опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК та СП.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Як повідомив 16-річний хлопець, він отримав хімічний опік очей під час конфлікту з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підліток відмовився від госпіталізації.

"Інформація про подію внесена до Єдиного обліку. Наразі поліція проводить перевірку, встановлює всі обставини та учасників події", – зазначили правоохоронці.

Більш детальної інформації про іницидент поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК.

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