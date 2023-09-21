У Харкові 16-річний хлопець відгамселив подругу, зарізав її ножем, а тіло закопав

У Харкові 16-річний хлопець жорстоко вбив знайому дівчину. Спочатку бив по голові, потім дорізав ножем, а тоді закопав. Розслідування і суди у справі тривали два роки.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

"У червні 2019 року хлопець, перебуваючи біля яру, неподалік Лисої Гори у м. Харкові, на ґрунті особистих неприязних стосунків завдав своїй знайомій численні удари по голові. Тоді зловмиснику було 16 років. Вважаючи, що заподіяних тілесних ушкоджень недостатньо для настання смерті дівчини, хлопець дістав ніж, який був у нього при собі, та наніс ним кілька ударів по різних частинах тіла потерпілої, після яких дівчина померла. Будучи впевненим, що дівчина мертва, хлопець поховав її неподалік будинку, де проживав", - йдеться у повідомленні.

Суд 26 жовтня 2021 року визнав винним 18-річного хлопця за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Також задоволено цивільний позов матері потерпілої про стягнення моральної шкоди на суму 1 млн грн.

Сторона захисту не погодилась із вказаним вироком та подала апеляційну скаргу, в якій просила зменшити строк позбавлення волі до 12 років та зменшення компенсування моральної шкоди до 300 тисяч гривень.

Колегія суддів Полтавського апеляційного суду підтримала позицію прокурорів та залишила у силі рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.

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