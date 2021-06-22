У Харкові 17-річний підліток, який впав з канатної дороги, вийшов з коми

Хлопець може реагувати і кивати головою.

У лікарні Харкова вийшов з коми підліток, який травмувався під час падіння з канатної дороги у парку Горького. Він перебуває у реанімації.

Про стан 17-річного хлопця повідомляє "Суспільне".

Через тиждень після нещасного випадку хлопець вийшов із коми і почав самостійно дихати. Про це журналістам розповіла матір підлітка Марія Горянська.

"Поки що він у реанімації. Його відключили від апарату, він вже дихає самостійно, їсть через трубочку", — говорить Марія.

За її словами, лікарі відзначили позитивну динаміку у його стані. Хлопець ще не може говорити, але реагує і може кивати головою.

"У перший день, коли він надійшов, йому зробили трепанацію. Зібрали таз на апарат зовнішньої фіксації. Він прийшов до тями, рідних та близьких впізнав. Він дає зрозуміти, що шкодує через те, що сталося. Я його заспокоюю, кажу: "Ти у нас молодець". Він качає головою, що "ні". Я питаю: "Що, накосячив"? Він киває: "Так". Тобто він розуміє, що сталося, все пам'ятає", — розповіла мати.

За словами жінки, на лікування хлопця родина щодня витрачає щонайменше 5 тисяч гривень, тож збирають гроші у соцмережах, зокрема у Facebook.

Нагадаємо, що Харкові з кабіни канатної дороги стрибнув пасажир. Після падіння хлопця переїхав мікроавтобус.

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