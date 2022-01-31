Під Харковом 18-річна дівчина, яка задушила немовля, змінила свідчення

Під Харковом 18-річна дівчина, яка задушила немовля, змінила свідчення

Зараз підозрювана запевняє, що дитину не душила, а невдало притисла до грудей.

У Харківській області 18-річна дівчина, яка народила дівчинку і задушила її, змінила свої початкові свідчення.

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Про це повідомляють Новини.LIVE Kharkiv з посиланням на спікера прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка

Підозрювана у вбивстві своєї новонародженої дівчинки змінила свої свідчення під час суду, де їй обирали запобіжний захід.

"Первинно підозрювана повідомила про те, що вона вбила дитину шляхом удушення. При обранні запобіжного заходу вона вже заявляла, що дитина задихнулася випадково через те, що вона її неакуратно притиснула до грудей", – уточнив Чубенко.

За словами Чубенка, підозрюваній призначатиметься психіатрична експертиза.

Нагадаємо, що у Харківській області Дергачівський райсуд відправив під домашній арешт 18-річну дівчину, яка задушила новонароджену дитину. Прокурори збираються оскаржувати це рішення.

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