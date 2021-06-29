У Харкові 20-річний хлопець стрибнув з мосту в річку і пережив клінічну смерть

У Харкові 20-річний хлопець стрибнув з мосту в річку і пережив клінічну смерть

Медикам вдалося реанімувати хлопця.

У Харкові відпочинок на воді для 20-річного хлопця закінчився нещасним випадком. В результаті пірнання у річку з мосту він отримав важкі травми та пережив клінічну смерть.

Про це повідомляє Харківський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.

Подія сталася учора, 28 червня, у Харкові. До швидкої зателефонував хлопець і повідомив, що його друг невдало стрибнув з мосту і травмувався.

"Цей стрибок ледь не закінчився трагедією - стрибнувши у незнайомому місці, чоловік отримав важкі травми і ледве не потонув. Внаслідок отриманих травм трапилась клінічна смерть. На щастя, молодого чоловіка вдалось повернути до життя, завдяки проведенню бригадою ЕМД 307 реанімаційних заходів на місці виклику. Постраждалого шпиталізовано до лікувального закладу", - розповіли у Центрі.

Медики нагадали, що пірнати у воду можна лише там, де достатня для цього глибина та купатися у спеціально призначених для цього місцях.

Нагадаємо, що у Львівській області стався нещасний випадок на воді. В результаті купання в озері втопився 11-річний хлопчик.

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