У Харкові 20-річний хлопець вбив усю свою родину: після того він вкрав авто і вчинив смертельну ДТП (фото)

У Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

16 липня до поліції надійшло звернення про викрадення авто Daewoo Lanos. Згодом стало відомо, що на вулиці Гвардійців Широнінців цей транспорт вчинив смертельну ДТП. Поліція затримала підозрюваного. Це - 20-річний місцевий житель.

Авто, яке викрав підозрюваний / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік вбив усю свою родину. Це - мати, сестра та вітчим. Обставини та подробиці розправ встановлюються. Поліція затримала підозрюваного.

Підозрюваний вбивстві своєї родини / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

"Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею про вбивство. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України", - триває слідство.

Підозрюваний у вбивстві у Харкові / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, поліцейські затримали 33-річного чоловіка за підозрою у вбивстві жінки. Його розшукали в Миколаєві, де він переховувався.

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