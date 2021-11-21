У Харкові 24 офіцери-випускники стануть фахівцями з Bayraktar

У Харкові 24 офіцери-випускники стануть фахівцями з Bayraktar

Молоді офіцери нещодавно повернулися з Туреччини, де проходили підготовку на відповідних курсах.

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба відбувся випуск офіцерів льотного факультету.

Про це йдеться у сюжеті "Військового телебачення".

24 лейтенанти-випускники закінчили 4 курс зі ступенем вищої освіти "бакалавр". Двоє з них отримали диплом з відзнакою, ще двоє мають бойовим досвід в ООС.

Випускники обіймуть офіцерські посади в частинах безпілотної авіації Повітряних сил ЗСУ. Вони стануть фахівцями з управління та обслуговування Bayraktar. Молоді офіцери нещодавно повернулися з Туреччини, де проходили підготовку на відповідних курсах.

"Це вже не розкіш, а необхідність. І якщо ми хочемо вести розмову про незалежність і недоторканність кордонів, то ці випускники будуть ефективно використовувати ту зброю, яку їм довірить держава. Вони готові до цього", – сказав виконувач обов'язків начальника університету Віталій Тюрін.

А 13 січня 2022 року до Туреччини вирушить нова група курсантів, яка розпочне підготовку з Bayraktar.

Нагадаємо, 26 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

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