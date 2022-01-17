У Харкові 3-річного хлопчика, батьки якого загинули у жахливій ДТП, відімкнули від апарату ШВЛ

Дитина почала дихати самостійно.
У Харкові трохи покращився стан 3-річного хлопчика, який разом із батьками та сестричкою потрапив у моторошну ДТП на окружній. Дитину відімкнули від апарату ШВЛ.
Про це повідомляє Newsroom.
За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунової-Рубан, стан обох двійнят, які разом з батьками потрапили у ДТП дещо покращився.
Так, 3-річну дівчинку, яку було госпіталізовано до лікарні невідкладної допомоги з переломом стегон, переведуть до дитячого травматологічного відділення 17-ї міськлікарні. Там вона продовжить лікування та реабілітацію. Її стан медики оцінюють як середньої важкості.
Стан хлопчика теж покращився, його відключили від апарату штучної вентиляції легень. Він потроху ість. У нього ще виявили перелом передпліччя і проблему з ниркою.
Стан дитини залишається стабільно важким, він перебуває у відділенні дитячої нейрохірургії міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Нагадаємо, що Харкові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло троє людей. Ще двоє дітей, які перебували на момент зіткнення в автомобілях, залишилися сиротами і отримали травми різного ступеня тяжкості.
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