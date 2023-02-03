У Харкові 32-річний чоловік вбив рідного брата: фото

Чоловіка, який задушив свого брата, взяли під варту.

У Харкові 32-річний чоловік задушив рідного брата. Вбивство сталося 31 січня.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у цей день підозрюваний перебував у квартирі разом зі своїм братом.

"Між чоловіками часто виникали словесні перепалки через побутові непорозуміння, втім останній конфлікт не обмежився взаємними образами і в хід пішли кулаки", - розповідають у прокуратурі.

Підозрюваний повалив свого брата на диван та задушив.

Правоохоронці затримали чоловіка, його наразі відправили під варту.

Нагадаємо, на Одещині чоловік під час прогулянки вбив та спалив дружину. Її останки знайшли через місяць.

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