У Харкові 4-річну дівчинку прив'язували до ліжка у реанімації і не пускали до неї батьків

Дитина пробула у реанімації на самоті кілька днів.

У Харкові 4-річна дівчинка на самоті провела у реанімації кілька днів. До неї не пускали маму і прив'язували до ліжка старими колготками.

Цю історію у соцмережі розповіла мама дівчинки Дар'я Токарчук.

До реанімації Харківської дитячої інфекційної лікарні 4-річна Аліса з Харкова потрапила з двобічним запаленням легенів. У неї була низька сатурація. За день до цього її привезли до інфекційки швидкою.

Дівчинку підключили до кисню. Її ж маму до неї не пустили, аргументувавши тим, що стороннім перебувати у реанімації не можна.

"Я відмовилася виписуватися з лікарні і всі ці 10 днів лежала у відділенні. Мені важливо було бути поруч. Спочатку ми зателефонували в МОЗ на "гарячу" лінію поточнити це питання, і оператор нам сказав, що так, дійсно перебування в реанімації з дітьми - заборонено. Ми перейшли до наступного етапу - почали просити, благати всіх знайомих і друзів, хто пов'язаний з ОДІКЛ допомогти побачити дитину. На цьому етапі, мені вдалося поглянути в прочинені двері і пів хвилини подивитися на дитину, щоб вона мене не бачила. Наступний етап, поспілкувавшись з юристами, нам сказали, що заборонити відвідування дитини в реанімації не мають права", - розповідає Дар'я.

Жінка розповідає, що з'ясувала, що домогтися права перебування у реанімації можна, тільки звернувшись з юристами до керівництва лікарні.

"Вся ця боротьба зайняла 4 доби. 4 доби дитина була без мене. Коли я до неї прийшла, вона лежала і просто дивилася в одну точку. Не спала. Просто нерухомо лежала", - розповідає жінка.

Дарина 4 години пробула з Алісою після чого їй сказали вийти. Дівчинка почала плакати, на що співробітники лікарні почали її шантажувати, мовляв, якщо та буде плакати, маму до неї більше не пустять. Пізніше жінка почула крики дочки, яка кричала, щоб її не прив'язували. На питання Дарини "навіщо дітей прив'язують", їй відповіли, щоб вони не рухалися, коли їм роблять крапельниці.

Жінка вважає, що позбавлення дитини мами і її підтримки у скрутну хвилину у реанімації - це дикість і психологічне насильство над дитиною.

Слід зазначити, що право батьків перебувати разом з дитиною в реанімації закріплене в українському законодавстві в статті 287 Цивільного кодексу, в статтях 6 і 64 Основ законодавства про охорону здоров’я, а також – у статті 9 Конвенції ООН про права дитини, стороною якої є і Україна.

Що робити, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії - пояснення НСЗУ від 13.02.21

Поясніть черговому лікарю чи завідувачу відділенням, що він порушує наказ Міністерства охорони здоров’я № 592 від 15 червня 2016 року. Якщо вам категорично відмовляють, зверніться до головного лікаря з письмовою заявою, зареєструвавши її у секретаря. Головний лікар має відреагувати на заяву протягом 24 годин з моменту її реєстрації за умови, що він перебуває на робочому місці.

Якщо головний лікар відмовив, можна звернутися із письмовою скаргою або зателефонувати до міського чи обласного департаменту (управління) охорони здоров’я регіональної адміністрації, вказавши місто, назву лікарні та прізвище головного лікаря.

Доступ до відділень реанімаційної терапії прописано у договорі, що укладає медичний заклад з Національною службою здоров’я. Її обов’язок – стежити за виконанням цієї умови. Тож, при відмові головного лікаря ви можете також залишити скаргу на сайті НСЗУ, детально описавши ситуацію, яка склалась, та залишити контактний телефон для зворотнього зв’язку. Проконсультуватися, як правильно подати скаргу можна за безоплатним номером 16-77.

Нагадаємо, що у Луганській області мама звинувачує медиків у травмуванні однорічного сина. Хлопчик перебував без мами у реанімації, впав і зламав бедро.

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