У Харкові 52-річний чоловік ухилився від мобілізації, бо "потрібно годувати родину": як його покарали

Дружина чоловіка заявила, що вона проти того, щоб її чоловік воював.

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Того ж дня він отримав бойову повістку та повинен був прибути до ТЦК для відправлення до військової частини, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що "співробітники ТЦК, не представляючись, застосовуючи фізичний примус вкинули його до буса, доставши до ТЦК, виписавши повістку. Після чого за 15 хвилин було пройдено військово лікарську комісію, де його не питали про наявні захворювання та знов видали повістку про необхідність явки 11.07.2023р. на 09 год. В цей день він до ТЦК не з`явився, а пішов на роботу, оскільки потрібно годувати сім`ю". До правоохоронців через дій ТЦК він не звертався, документи про хвороби він не приносив ВЛК.

Дружина чоловіка заявила, що вона працює у дитсадку, який тимчасово закрити. Вона додала, що чоловік утримує їхніх двох неповнолітніх дітей. Також "вона християнка і проти, щоб чоловік, який є єдиним годувальником, брав у руки зброю та воював. Її чоловік, якому 52 роки, у дитинстві хворів на туберкульоз та інші захворювання, які не дозволяють служити.".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 366 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Рівненщині судили чоловіка, який не став на військовий облік.

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