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У Харкові анонім повідомив про мінування 14 лікарень та поліклінік: що відомо  

У Харкові анонім повідомив про мінування 14 лікарень та поліклінік: що відомо  

Фахівці обстежили більше 35 тисяч кв. метрів, евакуювали 120 осіб.

У Харкові анонім повідомив про замінування 14 медичних установ міста. Зокрема, він стверджував, що вибухівка закладена у лікарнях та поліклініках.

Про це 5 червня повідомляє пресслужба ГУ НП у Харківській області.

"4 червня о 09:14 на електронну пошту поліції надійшов лист з повідомленням про закладення вибухівки у 14 лікарнях і поліклініках. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції", - розповіли правоохоронці.

Фахівці обстежили більше 35 тисяч кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 120 громадян. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.  

© Facebook/Поліція Харківщини
Facebook/Поліція Харківщини

Інформація за даними фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Аноніму загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Наразі поліція намагається встановити його особу. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві 37-річний чоловік "замінував" Північний міст. 