У Харкові анонім повідомив про мінування 14 лікарень та поліклінік: що відомо

Фахівці обстежили більше 35 тисяч кв. метрів, евакуювали 120 осіб.

У Харкові анонім повідомив про замінування 14 медичних установ міста. Зокрема, він стверджував, що вибухівка закладена у лікарнях та поліклініках.

Про це 5 червня повідомляє пресслужба ГУ НП у Харківській області.

"4 червня о 09:14 на електронну пошту поліції надійшов лист з повідомленням про закладення вибухівки у 14 лікарнях і поліклініках. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції", - розповіли правоохоронці.

Фахівці обстежили більше 35 тисяч кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 120 громадян. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Facebook/Поліція Харківщини

Інформація за даними фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Аноніму загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Наразі поліція намагається встановити його особу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві 37-річний чоловік "замінував" Північний міст.

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