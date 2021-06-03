У Харкові аптеки незаконно продавали нарковмісні ліки: вилучили тисячі блістерів з таблетками

Також були виявлені громадяни, які намагалися придбати нарковмісні ліки.

У Харкові припинено роботу аптечної мережі через незаконний продаж нарковмісних препаратів, що відпускаються тільки за рецептом лікаря.

Про це у четвер, 3 червня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Правоохоронцями проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати", - йдеться в повідомленні.

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Наразі слідчі дії тривають. Після отримання висновку судових експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального злочину.

Тим часом напередодні Верховна рада України ухвалила за основу два законопроєкти. Перший забороняє продаж будь-яких лікарських засобів дітям до 14 років. Другий - уводить за порушення відповідальність. Це може бути або штраф до 13 тисяч гривень, або й узагалі позбавлення ліцензії. Поштовхом до цього стала хвиля самогубств серед дітей та челенджів із ковтання пігулок.

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