У Харкові авто наїхало на двох дітей на "зебрі": водієві загрожує до восьми років за ґратами

У Харкові авто наїхало на двох дітей на "зебрі": водієві загрожує до восьми років за ґратами

Кермувальник вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо водія, який напередодні збив підлітків на пішохідному переході.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.

Наразі 34-річний водій затриманий. Йому загрожує до восьми років за ґратами, повідомляє Офіс генпрокурора.

На відео з камер спостереження видно, як пішоходи рушили на зелений сигнал світлофора. Усі машини загальмували, окрім позашляховика, який просто в'їхав в юрбу на "зебрі".

Внаслідок аварії дивом вижили 13-річні дівчинка та хлопчик. Двох травмованих дітей шпиталізували. Їхній стан середньої тяжкості.

Водій мав пройти тест на наркотики, запевняли силовики. Втім, результату ще не оприлюднювали. Позашляховик, за кермом якого був чоловік, належить харківській агрофірмі. Сам кермувальник вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловіка притягували до відповідальності за статтею про незаконне виробництво наркотиків. Крім того, шість місяців тому його засудили на три роки за крадіжку, але з випробувальним терміном.

Як повідомлялося, у Сумській області сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей. Під Шосткою лобом у лоб зіткнулися два легковики "Шкода" та "Фольцваген". Обидва водії загинули на місці. Удар був настільки сильним, що автівки перетворилися на металобрухт. Загиблих кермувальників з понівеченого металу довелося діставати рятувальникам.

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