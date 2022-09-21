У Харкові банда рецидивістів вчиняла збройні напади і грабувала місцевих: фото

Учасники банди вчиняли збройні напади на оселі жителів Харкова та "вибивали" з них гроші та інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрожували вбивством.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

До складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

Для приховування злочинної діяльності її учасники діяли під виглядом правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали п'ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення розбійного нападу, ще двох, коли ті намагалися приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголосили у розшук.

У зловмисників вилучили великий арсенал зброї.

Затриманим і розшукуваному повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а одному зі зловмисників, який є неповнолітнім, – домашній арешт.

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