У Харкові батько втягнув 12-річного сина у кримінальну діяльність

У Харкові батько втягнув 12-річного сина у кримінальну діяльність

Чоловікові загрожує покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

У Харкові 43-річний батько втягнув сина у протиправну діяльність. Він змушував його красти метал.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного раніше судимого чоловіка за фактом крадіжки та за фактом втягнення неповнолітнього в протиправну діяльність, вчиненої батьком (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 304 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні 2021 року чоловік разом зі своїм 12-річним сином перебували біля будинку на вулиці Наумівській у Харкові. Батько вирішив вкрасти будівельні металеві ліса, які були на подвір’ї будинку.

Чоловік збрехав синові, що матеріали належать йому і треба перелізти через паркан, щоб їх забрати.

"Батько разом із сином проникли до подвір’я домоволодіння та, скориставшись тим, що нікого вдома не було, вкрали будівельні металеві ліса. Після цього чоловік разом із сином втекли з місця вчинення кримінального правопорушення. Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду міста Харкова", - повідомили у прокуратурі.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до десяти років.

Нагадаємо, що у Харківській області троє ув'язнених організували шахрайську схему, завдяки якій наживалися на клієнтах поштових служб.

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