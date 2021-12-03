У Харкові "безпритульний" пранкер бив людей, які не давали йому милостиню (відео)

У Харкові "безпритульний" пранкер бив людей, які не давали йому милостиню (відео)

Очевидці кажуть, що кілька днів спостерігаю за цією картиною.

У Харкові місцеві мешканці помітили безхатченка, який підходив до перехожих та просив гроші. Якщо йому відмовляли, він замахувався на людей ногою чи палицею. У соцмережах припускають, що безпритульний — пранкер.

Відео інциденту очевидці завантажили у місцеві телеграм-канали.

На ролику видно, як чоловік у “костюмі бездомного” підходить до харків'ян, просить у них милостиню, а якщо ті йому відмовляють — він кидається на них з палицею.

У коментарях до публікації користувачі помітили, що подібний сценарій вони спостерігають вже не вперше. Нещодавно такий же “бездомний” чіплявся до перехожих у районі станції метро “Історичний музей”. Як доказ очевидець прикріпив фотографію, на якій видно чоловіка в тому ж наряді, а навпроти нього — молоду людину з камерою та штативом.

Самі ж користувачі обурилися тим, що відбувається, і порадили перехожим викликати поліцію.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій та пасажири маршрутки вигнали з салону та побили жінку, яка співала пісню.

Читайте також: