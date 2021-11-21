У Харкові безпритульний розчулився допомозі сторонніх людей і записав зворушливе відео

Дідуся помітили без теплого одягу в одному з магазинів.

У Харкові небайдужі городяни "підсобили" з одягом дідусеві, якого в самих капцях помітили в одному із магазинів, куди старенький зайшов погрітися.

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Світлину дідуся, яку непомітно зробив один із відвідувачів, виклали в одному з місцевих-телеграм каналах, з проханням допомогти з одягом.

На заклик відізвалися небайдужі городяни. Вони зібралися грошима і купили дідусеві зимову куртку і телефон для зв'язку.

Зараз збирають ще теплий одяг пенсіонерові.

Сам чоловік дуже розчулився тим, що відбулося, і зворушливо подякував небайдужим до чужого горя людям.

Нагадаємо, що у Мережі опублікували відео, на якому видно, як у проході між стіною і прилавком м'ясного магазину впала жінка. За інформацією авторів, це сталося в Харкові у торговельній точці на проспекті Гагаріна.