У Харкові безпритульний розчулився допомозі сторонніх людей і записав зворушливе відео

Дідуся помітили без теплого одягу в одному з магазинів.
У Харкові небайдужі городяни "підсобили" з одягом дідусеві, якого в самих капцях помітили в одному із магазинів, куди старенький зайшов погрітися.
Світлину дідуся, яку непомітно зробив один із відвідувачів, виклали в одному з місцевих-телеграм каналах, з проханням допомогти з одягом.
На заклик відізвалися небайдужі городяни. Вони зібралися грошима і купили дідусеві зимову куртку і телефон для зв'язку.
Зараз збирають ще теплий одяг пенсіонерові.
Сам чоловік дуже розчулився тим, що відбулося, і зворушливо подякував небайдужим до чужого горя людям.
Нагадаємо, що у Мережі опублікували відео, на якому видно, як у проході між стіною і прилавком м'ясного магазину впала жінка. За інформацією авторів, це сталося в Харкові у торговельній точці на проспекті Гагаріна.