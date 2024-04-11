У Харкові бізнесмени намагалися вкрасти 160 мільйонів гривень з відновлення міста

Лідером групи був один з впливових бізнесменів.

НАБУ викрило організовану групу, яка намагалася заволодіти 160 мільйонами гривень державних та міжнародних коштів. Ці активи були виділені на відновлення Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Як зазначається, лідером групи був один з впливових бізнесменів. Він у змові з першим заступником гендиректора КП “Харківські теплові мережі” домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

“Надалі “переможець” через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 мільйонів гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком”, - розповіли в НАБУ.

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

лідеру організованої групи;

першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;

чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.

Нагадаємо, що російські війська 11 квітня завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого складається дуже важка ситуація з електропостачанням.

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