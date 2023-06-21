У Харкові блискавка влучила у газогін – спалахнула пожежа

На газогоні в момент влучання блискавки проходили ремонтні роботи.

У Харкові 20 червня через ремонтні роботи сталася розгерметизація газогону, а після удару блискавки спалахнула пожежа.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"20 червня о 22:25 на 101 надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунту, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби", - йдеться у повідомленні.

Подавання газу відразу перекрили, проте через значний тиск у системі він горів тривалий час.

На місці події працювали п’ять оперативних підрозділів ДСНС. Вони контролювали факельне горіння і забезпечували захист житлового сектору та інших об’єктів.

Станом на 09:00 21 червня відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються два розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії.

Нагадаємо, на Київщині блискавка влучила у житловий будинок (фото).

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