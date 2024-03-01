У Харкові блогер плюнув в обличчя патрульному: як його покарали 

Київський райсуд Харкова виніс вирок 41-річному дніпрянину: він плюнув у обличчя патрульному, а також нецензурно висловлювався в бік поліцейських. Чоловіка засудили на два роки увʼязнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

"4 грудня 2021 року у Харкові патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху, а саме — керування транспортним засобом без номерного знаку. "На допомогу" порушники викликали свого друга — відомого автоблогера з Дніпра", — сказано в повідомленні.

Чоловік почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати. Блогер плюнув в обличчя патрульному поліцейському і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець.

У суді обвинувачений свою провину не визнав.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. Подія трапилась ще у вересні минулого року. Як розповіли правоохоронці, тоді внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а під час затримання у порушника виявили ще один боєприпас.

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