У Харкові БпЛА влучив у багатоповерхівку: у ДСНС показали наслідки (фото)

Після удару на другому поверсі будинку спалахнула пожежа.
В ніч проти 26 лютого у Харкові один з ворожих дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі міста.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У повідомленні вказується, що після удару на другому поверсі спалахнула пожежа.
"Співробітниками ДСНС, Нацполіції, медиками та волонтерами було врятовано 5 мешканців будинку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у ДСНС заявили, що за попередніми даними постраждало 2 особи.
На місці події розгорнули автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
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