У Харкові БпЛА влучив у багатоповерхівку: у ДСНС показали наслідки (фото)

Після удару на другому поверсі будинку спалахнула пожежа.

В ніч проти 26 лютого у Харкові один з ворожих дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі міста.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

У повідомленні вказується, що після удару на другому поверсі спалахнула пожежа.

"Співробітниками ДСНС, Нацполіції, медиками та волонтерами було врятовано 5 мешканців будинку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС заявили, що за попередніми даними постраждало 2 особи.

На місці події розгорнули автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

У Харкові безпілотник влучив у будинок / Фото: ДСНС

У Харкові безпілотник влучив у будинок / Фото: ДСНС

У Харкові безпілотник влучив у будинок / Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.