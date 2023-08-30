У Харкові частина школярів навчатиметься в метро: Терехов розповів деталі

У місті вже сформовано 60 таких офлайн-класів на 1003 дитини.

У Харкові школи почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Водночас кілька разів на тиждень школярі зможуть навчатися в офлайн-форматі у метро.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Мережі.

"Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену", – йдеться в заяві міського голови.

Він поінформував, що наразі в Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

"Впевнений, що це рішення – наш перший спільний і вагомий крок назустріч мирному життю", – додав Терехов.

Нагадаємо, як повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, до очного навчання від 1 вересня планують повернути близько 500 тис. дітей.

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