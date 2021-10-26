У Харкові через 17 днів помер чоловік, який отруївся грибами

У Харкові через 17 днів помер чоловік, який отруївся грибами

Чоловік неправильно ідентифікував "зеленушки" і отруївся.

У Харківській області зареєстрований ще один летальний випадок внаслідок отруєння дикорослими грибами. Помер чоловік, який в тяжкому стані перебував на стаціонарному лікуванні у одному із медзакладів міста.

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Про це повідомляється на сторінці Харківського обласного лабораторного центру МОЗу України.

У лікарні Харкова помер 55-річний чоловік, мешканець Чугуївського району, на 17 добу від дня виникнення перших симптомів гострого отруєння грибами гепатонефротропної дії.

Встановлено, що постраждалий вживав смажені після попереднього відварювання дикорослі гриби, які він помилково ідентифікував як "зеленушки".

"Перші симптоми отруєння у нього з’явились на другий день після вживання грибів. Постраждалий звернувся за медичною допомогою, але від госпіталізації відмовився, лікувався вдома самостійно й лише через дві доби у зв’язку з погіршенням самопочуття був госпіталізований до стаціонару. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя пацієнта", - повідомили у центрі.

Раніше у Харківській області в результаті отруєння дикорослими грибами померла 73-річна жінка.

Нагадаємо, що у Харкові через отруєння маринованими грибами родина опинилася в лікарні. Двоє із трьох хворих перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні.

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