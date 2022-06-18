У Харкові через обстріл росіян спалахнула пожежа в 16-поверхівці

У Харкові через обстріл росіян спалахнула пожежа в 16-поверхівці

У Харкові в одному з районів увечері 17 червня сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку.

Пожежа в 16-поверховому житловому будинку виникла у Київському районі Харкова внаслідок російського обстрілу. Горіли балкони на 11, 12 та 13 поверхах будинку на площі 10 м.кв.

Про це інформує ДСНС.

За попередніми даними, загиблих або поранених немає. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на інші квартири будинку.

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Для ліквідації пожежі рятувальники залучили 2 одиниці техніки та 10 вогнеборців. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у тому числі пожеж спричинених обстрілами — 6.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на зруйнованому окупантами об’єктах у Київському та Богодухівському районах. Загалом було залучено 5 одиниць техніки та 23 працівники ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 80 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, у Харкові росіяни знищили місцеве депо і сотню трамваїв перетворили на брухт.

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