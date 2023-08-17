У Харкові черговий мовний скандал: працівник піцерії відмовився обслуговувати українською

Хлопець відмовився спілкуватися українською, мовляв і російською його розуміють.

У Харкові спалахнув черговий мовний скандал – молодий співробітник піцерії відмовився спілкуватися з клієнтом державною мовою.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Інцидент стався у закладі "Pizza Day" на Полтавському шляху. Працівник Андрій відмовився спілкуватися українською, мовляв і російською його розуміють.

Клієнт: "Ви будете розмовляти зі мною українською мовою?"

Працівник: "Это сильно надо? Ви ж понимаете меня на русском. Я вас не обслуживаю – вы просто забираете и доставляете. Я что, должен ваш приказ выполнять?".

Клієнт: "Це не наказ, а прохання".

Працівник: "Могу перейти, если захочу. С вами – не хочу. В просьбе можна отказать".

Мовний скандал у Харкові: працівник піцерії відмовився обслуговувати українською

Нагадаємо, що приблизно місяць тому ми писали про ще один мовний скандал у Харкові. Тоді місцевий житель заявив, що українська – "дебільна" мова. Харків'янин запевнив, що говорив, говорить і все життя говоритиме російською.

Раніше повідомлялося, що у Броварах жінка побажала хлопцям у формі ЗСУ "підірватися на мінах".

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