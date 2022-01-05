У Харкові чиновниця вимагала у жінки з інвалідністю гроші за довідку

У Харкові чиновниця вимагала у жінки з інвалідністю гроші за довідку

Голова МСЕК хотіла отримати за своє "послуги" 7 тисяч гривень.

У Харкові чиновниця "погоріла" на хабарі, який вона вимагала у жінки з 3 групою інвалідності. За 7 тисяч гривень вона погодилася надати довідку-висновок про час настання інвалідності.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

60-річну голову однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій звинувачують у отриманні хабара, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2021 року до голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій звернулась жінка, яка є інвалідом з дитинства ІІІ групи. Вона хотіла отримати висновок про час настання інвалідності, щоб в подальшому оформити державну допомогу.

Чиновниця, знаючи, що затримка видання довідки погіршить матеріальне становище жінки, повідомила їй, що може у стислий термін видати їй висновок, якщо та їй заплатить. Мова йшла про 7 тисяч гривень.

Відвідувачка повідомила, що у неї із собою лише 2000 грн, на що службова особа запропонувала прийти до неї іншим разом та принести всю суму.

"Голова комісії особисто склала висновок про час настання інвалідності, відповідно до якого жінка могла бути інвалідом до досягнення 18-річного віку, підписала його та завірила печаткою. У серпні 2021 року під час передачі грошей вона була затримана в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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