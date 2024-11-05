У Харкові чоловік кидався з ножем і сокирою на людей, бо вони "читали його думки"

Зловмисник каже – напав з ножем, тому що приятель нібито "почав читати його думки без дозволу".

У Харкові 27-річний чоловік намагався вбити двох знайомих, матір та себе.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов.

Харків'янин під час прогулянки з двома знайомими накинувся на них з ножем. Прямо посеред парку чоловік вихопив ножа, накинувся та порізав першому товаришеві обличчя, скроню, кисть і стегно. На допомогу кинувся другий, спробував зупинити неадеквата, але отримав удар ножем в шию.

Після цього нападник втік, а постраждалих відвезли до лікарні. Шукати зловмисника кинулися "по гарячих слідах" і вже за кілька годин поліція була у нього вдома. Туди так само був виклик на 102 – телефонувала матір нападника.

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Як виявилося, після приходу додому він бігав за матір’ю з сокирою та погрожував вбити. Жінка встигла вискочити на вулицю, а її син забарикадувався всередині. А потім відкрив газ та заявив, що всіх підірве. Газопостачання перекрили по всьому стояку, з чоловіком почали перемовини через вікно – він мешкає на першому поверсі.

Але неадекват продовжував погрожувати сокирою та ножем, тепер вже поліції. Тому потрапити всередину та затримати зловмисника допомагали спецпризначенці. Зловмисник вирішив вдарити ножем вже самого себе – три рази в живіт. І підпалив квартиру.

Вогонь вдалося швидко загасити. Поранення виявилися непроникаючими – зараз затриманий в лікарні під охороною, йому вже повідомили про підозру в замаху на вбивство двох осіб.

Підозрюваний каже – напав з ножем, тому що приятель нібито "почав читати його думки без дозволу". Правоохоронці з’ясували, що близько восьми років тому чоловік спостерігався у психіатра. Останні роки він ніде не працював та майже не виходив з дому. Попереду – обрання для нього запобіжного заходу та психіатрична експертиза.

Раніше повідомлялося, що у Києві засудили чоловіка, який убив знайомого биткою заради соцвиплат.

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