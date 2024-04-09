У Харкові чоловік кілька разів телефонував до банку, щоб показати свій статевий орган

Чоловік на суді своїх дій не пояснив.

У Харкові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який регулярно здійснював відеодзвінки до сервісної служби банку та показував його працівникам свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Дзержинського райсуду міста Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, житель Харкова регулярно телефонував до сервісного центру банку. Коли працівниця банку відповідала на відеодзвінок, чоловік почав показувати свій статевий орган. Суд зафіксував щонайменше чотири таких випадки. На зауваження працівниць банку чоловік не реагував.

Підсудному інкримінували ч. 1 ст. 296 КК України(хуліганство), тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.

Під час розслідування справи чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Суд визнав чоловіка винним та засудив на 17 тис. грн.

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