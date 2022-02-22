У Харкові чоловік намагався спалити свою колишню просто в магазині: відео

У Харкові чоловік намагався спалити свою колишню просто в магазині: відео

Незадовго до інциденту дівчина заявила залицяльнику, що розриває з ним стосунки.

У Харкові правоохоронці проводять розслідування з приводу пожежі, яку влаштував 28-річний місцевий мешканець у магазині на вулиці Бучми, де працювала продавчинею його 23-річна дівчина.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури в Харківській області.

Цей інцидент стався в неділю, 19 лютого. Чоловік, якому відмовили в стосунках, прийшов до магазину, де працює його уже колишня дівчина та попросив продати йому сигарети.

“Коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, та став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній загорівся одяг. Проте дівчині вдалося сховатися за стійкою з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, який лежав на підлозі”, - йдеться у повідомленні.

Коли в приміщенні крамниці виникла пожежа, зловмисник покинув місце інциденту. На щастя, дівчина змогла вибігти на вулицю і звернулася за допомогою до перехожого, який викликав пожежників. Вогонь вчасно загасили.

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Того ж дня палія було затримано, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

“Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі”, - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у місті Яремче Івано-Франківської області під час лікування зубів вбили 42-річного чоловіка. Наразі поліція розшукує підозрюваного.

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