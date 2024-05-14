У Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте письмово відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова.

За даними суду, чоловік у грудні 2023 року отримав повістку, ВЛК визнала його придатним до служби в армії. Проте він написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді житель Харкова провину визнав та розкаявся. Він заявив, що проживає окремо з дружиною, хоча вони не розлучені. Підсудний додав, що він мешкає зі своїм сином 2007 року народження та мамою-пенсіонеркою.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, житель Рівненщини відмовився від мобілізації, мовляв через свій непризовний вік, проте згодом заявив, що готовий служити у ЗСУ..

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