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У Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

У Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

У Харкові чоловік відмовився від мобілізації. Колаж ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте письмово відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова. 

За даними суду, чоловік у грудні 2023 року отримав повістку, ВЛК визнала його придатним до служби в армії. Проте він написав заяву про відмову від мобілізації. 

На суді житель Харкова провину визнав та розкаявся. Він заявив, що проживає окремо з дружиною, хоча вони не розлучені. Підсудний додав, що він мешкає зі своїм сином 2007 року народження та мамою-пенсіонеркою. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, житель Рівненщини відмовився від мобілізації, мовляв через свій непризовний вік, проте згодом заявив, що готовий служити у ЗСУ..

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