У Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте письмово відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова.
За даними суду, чоловік у грудні 2023 року отримав повістку, ВЛК визнала його придатним до служби в армії. Проте він написав заяву про відмову від мобілізації.
На суді житель Харкова провину визнав та розкаявся. Він заявив, що проживає окремо з дружиною, хоча вони не розлучені. Підсудний додав, що він мешкає зі своїм сином 2007 року народження та мамою-пенсіонеркою.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, житель Рівненщини відмовився від мобілізації, мовляв через свій непризовний вік, проте згодом заявив, що готовий служити у ЗСУ..
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