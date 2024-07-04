У Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як все закінчилось

На суді чоловік провину визнав частково.
У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова.
За даними суду, чоловік у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж йому дали повістку на відправлення до частини, проте чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав частково. Він заявив, що вважає себе непридатним до служби в армії, у нього хворі батьки і він єдиний утримує сім'ю.
У висновку ВЛК в чоловіка встановлено діагноз міопія слабкого ступеня, проте таке захворювання не звільняє від мобілізації.
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "воювати повинні військові".
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