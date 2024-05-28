У Харкові чоловік отримав повістку і рік переховувався від мобілізації: як це закінчилось

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суд м. Харкова (назва суду недекомунізована — ред.)

За даними суду, у квітні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до мобілізації. Йому намагались вручити повістку, проте житель Харкова категорично відмовився її отримувати. Таким чином він понад рік переховувався від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та зазначив, що погоджується із версією слідства.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Харкова винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

"Призначення покарання в мінімальних межах санкції статті з реальним його відбуванням відповідатиме принципам законності, індивідуалізації та справедливості, буде необхідним та достатнім для його виправлення, змусить в майбутньому дотримуватись положень закону України про кримінальну відповідальність і позбавить можливості вчиняти нові злочини, цілком відповідатиме вимогам та цілям, передбаченим ст. 50, 65 КК України", — йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Нагадаємо, у Кривому Розі "обмежено придатний" чоловік двічі відмовлявся брати повістку.

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