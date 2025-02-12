У Харкові чоловік порізав військовослужбовця ТЦК: подробиці інциденту

У Харкові 12 лютого на території РТЦК та СП чоловік здійснив напад на військовослужбовця, застосувавши газовий балончик та ніж.

Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК.

Під час нападу на військовослужбовця ЗСУ зловмисник використав газовий балончик та завдав ножового поранення. Військовому надали необхідну допомогу, загрози його життю немає.

Працівники поліції затримали нападника. На місце події вирушили додаткові екіпажі поліції та карети швидкої медичної допомоги. Тривають оперативні-слідчі дії.

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У ТЦК наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний якнайшвидше.

"Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно до вимог чинного законодавства", – йдеться в заяві.

У центрі комплектування також нагадали, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань карається ув’язненням на строк від п’яти до восьми років.

"Відтак, напад, образи, опір або перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність", – зазначили у військкоматі.

Нагадаємо, напередодні у Рівненському обласному ТЦК повідомили, що в одному з районів області особи мобілізаційного віку напали на військовослужбовців військкомату.