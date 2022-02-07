У Харкові чоловік систематично розбещував дітей: суд виніс вирок

Чоловік створював інтимний контент з неповнолітніми.
У Харкові чоловіка, який розбещував дітей, відправили до в'язниці на вісім років.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, ще влітку минулого року в поліцію звернулась жінка, яка повідомила, що її колишній чоловік розбещував 10-річну доньку. Про це мамі дитини у соцмережах повідомила невідома жінка.
У ході слідчих дій правоохоронці також встановили, що чоловік причетний до ще одного подібного епізоду. На початку 2021 року він зустрічався із 16-річною дівчинкою. Під час спілкування з нею він робив інтимні фото- та відеозаписи, в яких фігурувала неповнолітня.
"Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину. Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області. Вирок суду не набрав законної сили, триває строк на його апеляційне оскарження", — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що у Дніпрі до семи років в'язниці засудили чоловіка, який обухом сокири до смерті забив свого товариша.
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