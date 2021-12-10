У Харкові чоловік стрибнув на рейки та паралізував роботу метрополітену (відео)

Порушника згодом затримали правоохоронці.
У Харкові чоловік паралізував роботу станції метро "Центральний ринок". Громадянин стрибнув на рейки і побіг тунелем.
Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.
“У зв’язку з проникненням сторонньої особи у тунель на станції “Центральний ринок” тимчасово призупинено рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену”, — підкреслили у пресслужбі метро.
Згодом у соцмережі потрапило відео паралізованої станції. На ролику видно, як сотні людей у підземці чекають, доки вагони відновлять роботу. Згодом рух Холодногірсько-заводською лінією знову запустили. Порушника затримали правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві на вихідних закриють 3 станції метро.
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