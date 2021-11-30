У Харкові чоловік узяв жезл патрульного і став зіркою Мережі (відео)

Чоловік виконував функцію патрульного, поки не працював світлофор.
У Харкові місцевий житель регулював на перехресті замість патрульного, поки не працював світлофор.
Відео виклали в телеграм-каналі "ТРУХА".
"Поки поліція працює на зменшення аварійності - простий харків'янин працює замість поліції. Неробочий світлофор на Ландау/Гагаріна", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, що на дорозі стоїть звичайний містянин, який десь дістав жезл патрульного і регулює ним, таким чином запобігаючи створенню аварійної ситуації через світлофор, який перестав працювати.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Красава!
- Молодець!
- А якщо зараз станеться ДТП, хто буде відповідати?
- За це є адміністративна відповідальність.
- А раптом він міський божевільний. І керує рухом. Хтось підкориться його сигналам, хтось ні, і буде ДТП.
- Старий даївець у відставці.
Нагадаємо, що у Дніпрі бабуся з дитячим візком шокувала користувачів Мережі своєю безтурботністю. Жінка везла візок через дорогу, говорила телефоном і не зважала на авто, які проїздили повз.
Читайте также: