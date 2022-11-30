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У Харкові чоловік в під'їзді зарубав сокирою сусідку: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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У Харкові чоловік в під'їзді зарубав сокирою сусідку: фото

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Через неприязні відносини харків’янин вдарив сусідку сокирою.

В під'їзді одного з будинків в Немишлянському районі Харкова сталася бійка, внаслідок якої 61-річний чоловік зарубав свою 50-річну сусідку.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Правоохоронці отримали виклик про бійку, а коли прибули а адресою, то виявили 50-річну непритомну жінку з рубленими ранами на тілі. Потерпілій надали первинну домедичну допомогу та викликали швидку. Не приходячи до тями, вона померла в кареті швидкої допомоги.

Поліцейські викрили зловмисника. Ним виявився 61-річний сусід померлої. Чоловік на ґрунті раніше особистих неприязних відносин ударив жінку сокирою.

© Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області
Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Вдома у зловмисника працівники поліції виявили та вилучили речові докази.

© Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області
Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловіка затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік з рушниці застрелив сусіда.

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Дата публікації
Перегляди
1242
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