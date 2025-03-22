У Харкові чоловік відкрив вогонь з автівки: поліція розпочала розслідування

Харківські правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, в якому чоловік здійснив постріл з автомобіля. Відомо, що жертв немає.

У Харкові чоловік влаштував стрілянину з вікна автомобіля. Відео, на якому видно, як він робить постріл у повітря, з'явилося соціальних мережах.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Поліція Харківщини повідомила, що в результаті події ніхто не постраждав і звернень за медичною допомогою не було. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. За цією статтею передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині командир військової частини незаконно оформив мільйонні бойові виплати.

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