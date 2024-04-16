У Харкові чоловік відмовився від мобілізації через загибель брата: чи покарали його

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що не прийшов до військкомату через загибель свого брата.

Про це йдеться у вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова.

За даними суду, у січні 2023 року чоловік отримав "бойову повістку" та повинен був прийти до військкомату для відправлення на службу. Проте чоловік не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді він провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що придатний до мобілізації. До ТЦК він не прийшов "через свій поганий психологічно-емоційний стан, який був викликаний загибеллю 30.11.2022 року його двоюрідного брата".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі.

"З поведінки обвинуваченого не вбачається критичної оцінки своєї злочинної бездіяльності та бажання виправити ситуацію, адже до часу розгляду кримінального провадження судом, минув тривалий час, протягом якого обвинувачений так і не з`явився за бойовою повісткою до ТЦК, що свідчить про те, що обвинувачений свідомо та наполегливо продовжує ігнорувати виконання ним, як громадянином України, конституційного обов`язку по захисту держави", - йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про мобілізацію.

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